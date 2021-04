KLÕPS | Ta tegi seda jälle! Madonna heitis seljast nii särgi kui ka rinnahoidja

Madonna on lauljana saavutanud tohutu populaarsuse. Tema plaate on maailmas müüdud 275–300 miljonit ning sellega on ta maailma viies artist ja esimene naissooloartist. Ameerika Ühendriikides on tema plaate müüdud 64 miljonit, millega ta jääb maha Barbra Streisandist. 2008. aastal nimetas Billboard ta kõigi aegade tippesinejate loendis ansambli The Beatles järel teiseks, järelikult kõigi aegade edukaimaks sooloesinejaks. Samal aastal võeti ta vastu Rock'n'rolli Kuulsuste Halli. Ajakiri Time arvas ta 20. sajandi 25 maailma kõige mõjukama naise hulka.