Öösel süttis Telliskivi Loomelinnakus hoone. Dead Furiese ninamees Ardo Kivi: meie saatus on hetkel lahtine

Kroonika võttis ühendust bändi Dead Furiese ninamees Ardo Kiviga, kes rääkis, et põles neljanda korruse üks tubadest ja sealt sai see põleng alguse. "Tuli pääses natuke ka kõrvalolevasse tuppa, aga meie õnneks olime üle koridori. Meie tuba ei saanud kannatada. Elektrit ei ole, isegi juhtmed on läbi põlenud. Meie saatus on siin üldse lahtine. Ei tea, kas me saame jääda siia või üldse haldur viskab meid siit välja. Ei ole halduriga otseselt suhelnud. See on nüüd tema otsustada. Keegi ei teagi, kas hakata pakkima või koristada. Eks siis paistab, mis edasi saab," ütles Ardo Kivi Kroonikale.