Lauljatar Heleza koroonaviirusest: minu vanemad põdesid koroonat väga raskelt, minu isa oli isegi haiglas

Absoluutselt kuulun sinna hulka ning saan ka vaktsiini, sest olen õpetaja. Pean väga lugu piirangutest ja tean, et olukord on raske, aga midagi paremaks ei lähe, kui me ei järgi neid.

Kui mitte arvestada seda, et artistidel pole võimalik esineda, siis kuidas sind isiklikult on koroona puudutanud?

Õnneks haigeks ma jäänud ei ole, küll aga on see mõjutanud tugevalt minu lähedasi. Minu vanemad põdesid koroonat väga raskelt, minu isa oli isegi haiglas. Kõige hullem ongi see, et sa ei saa appi minna oma vanematele, sest võid ise haigestuda. Minu sõbral suri vanavanem selle tõttu ning paljudel pole siiani taastunud maitsemeel.