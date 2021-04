Hiina hittseriaalis mängiv eestlanna: olen selle nimel väga palju tööd teinud

Naine on Hiina filmi- ja telemaailmas tegev aga juba mitu aastat ning teeb endale aina enam nime. Anita ütleb, et on kohanud suhtumist, et tal on lihtsalt vedanud. "Vedamisega pole siin midagi pistmist, olen selle nimel väga palju tööd teinud," ütles ta.

"Paljud välismaalased lähevad Hiinasse, aga ei õpi terve aastaga midagi, sest nad käivad läbi ainult oma rahvusest inimestega. Mina seadsin endale eesmärgi, et ei ela välismaalaste ühiselamus, vaid elan päris Hiina elu, suhtlen hiinlastest sõpradega ja räägin nendega ainult hiina keelt," ütles Anita.

Eesti-Vene näitleja osaleb Hiina telesarjas "One Boat, One World". Pärast 23. märtsil esilinastumist tõusis see reitingutes kohe kolmandaks, aga juba 26. märtsiks oli see esikohal.

Sarja tegevus toimub maailma suuruselt kolmandal kruiisilaeval Dreamland, mis mahutab enam kui kuus tuhat inimest. Tegu on esimese projektiga Hiina televisioonis, mis räägib elust kruiisilaeval. Selle peaosas on riigi tippnäitlejad Zhang Han ja Wang Likun.

Et paremini kajastada rahvusvahelist keskkonda kruiisilaeval, värvati sinna näitlejad 11 erinevast riigist. Võttemeeskonda aga kuuluvad Hiina tipptegijad.

Režissöör Chen Kunhui kuulus eelmisel aastal kümne parima lavastaja hulka ning on teinud enam kui 30 sarja. Produtsent Li Chen on tuntud mitme auhinnatud telesarja tootmise poolest. Peaosalised Zhang Han ja Wang Likun on ühed populaarsemad ja enam tasustatud näitlejad Hiinas.

"One Boat, One World" on viimase aasta üks oodatumaid saateid ning peale Mango TV debüteeris see ka telekanalil Jiangsu TV, mis kuulub riigi suuruselt kolmandale tele-ettevõttele.

Anita Smirnova mängib peaosalise Likuni tegelaskuju Tianyue parimat sõpra Phyl "Fayer" Decardi, kes töötab kruiisilaeval baaridaamina. Ta on laeval olnud kaheksa aastat ja aitab Tianyuel seal eluga kohaneda. Ka tema ema ja isa töötavad laeval.