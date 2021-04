Skandaal Leedu muusikaauhindade galal: staarid eirasid koroonareegleid, politsei saatis artistidele krõbedad trahvid

Hetkel on teada, et trahv on määratud juba kaheksale inimesele ning veel 12 kodanikku on saanud kutse politseijaoskonda vestlusele. Kuid kõik staarid ei tee koostööd ning mõned on nipsakalt öelnud võimudele, et nendega räägitakse ainult läbi mänedžeride ja advokaatide. Korraldajaid ähvardab 1500 kuni 6000 euro suurune trahv.

Tüdrukutebändi 69 Danguje liige Goda Alijeva paljastas, et ka temani on jõudnud kiri politseilt, kus on kirjas, et sellise rikkumise eest võib kodanikule määrata 500 kuni 1500 eurot trahvi. Kui tegemist on esimese rikkumisega, siis võib politsei vähendada trahviühikuid. "Me saame trahvi tööle minemise eest? Veidraim asi on see, et ma nõudsin, et mulle saadetaks informatsiooni selle kohta, milles mind süüdistatakse ja millist seadust ma olen rikkunud, kuid mulle on juba määratud trahv!" kirjutab lauljatar sotsiaalmeedias.