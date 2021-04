FOTO | Naturaalne ilu! Luksuslikku elu nautiv Elisa Kolk muutis oma välimust

View this post on Instagram

Tuntud paar otsustas oma armuloost esimest korda rääkida täpselt aasta tagasi Kroonikale. "See oli 2018. aastal. Olime mõlemad samal hetkel Los Angeleses Beverly Hillsis. Tema oma sõprade, äripartnerite ja ennekõike poja tõttu, kes seal õpib. Seal ei viibi just palju eestlasi ja need, kes on, on enamasti üksteise olemasolust teadlikud. Ma ei saa öelda, et oleksin Indrekut isiklikult teadnud või tema tegevusest kuulnud," meenutas Elisa nende tutvumise lugu.