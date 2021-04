Teet Margna proovis vaktsineerimistalgutel osaleda: seisin nagu vaene patune seal spordisaali uksel, müts pihus ja kehv tunne hinges

"Olin küll teadlik, et talgutele oodatakse inimesi vanuses 60+ eluaastat, aga samas kuulsin, et mitte ainult … ja ega need polnud suvalised kuulujutud, vaid info sõpradelt/eakaaslastelt, kes kenasti end vaktsineeritud said. Kas oli põhjuseks viga e-registris, või ‘hooletute’ meditsiinitöötajate liiga pehme südametunnistus – aga fakt jäi faktiks – vaktsineeritud. Soovitus oli – mine proovi - vaktsineerimiskeskused tühjad, segadust palju, talgud läbi kukkumas," selgitab Margna, miks ta üldse kohale läks.