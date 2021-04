Eva-Lotta Kiibus on enda sõnul täitsa tavaline teismeline: armuelu tõttu on iluuisutaja pidanud veetma unetuid öid telefonis

Nagu teismelistele kohane on ka tippiluuisutaja pidanud armumise tõttu pidanud kannatama unetuid öid. "Isegi, kui järgmine päev on trenn olnud 6.45, aga mul on vaja kirjutada ja toksida, siis ma olen ikka poole ööni üleval olnud," naerab ta. Eva-Lotta sõnul pole vaatamata edukale sportlaskarjäärile tema jaoks miski võõras, mida teised teismelised läbi on elanud.