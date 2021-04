Räppari elu ripub üledoosi järel juuksekarva otsas. Perekonna sõnul pole olukord kiita

Räpparile lähedal olevad allikad ütlesid TMZ-le, et DMX sai üledoosi reede õhtul kella 23 ajal. TMZ enda allikad ütlevad, et üledoosi tõttu sai mees südamerabanduse.

DMX viidi New Yorgis White Plainsis asuva haigla intensiivravisse. Raportite kohaselt näitab tema aju kerget aktiivsust. Teiste allikate kohaselt on ta vegetatiivses seisus ja arstide sõnul ei pruugi ta taastuda.

DMXi, kelle päris nimi on Earl Simmons, esindaja kinnitas, et mees viidi reedel kriitilises seisus haiglasse pärast seda, kui ta oli enda kodus kokku kukkunud. "Earl on terve elu võitleja olnud. Praegune teekond on järjekordne takistus, millest ta peab üle olema," rääkis esindaja.

Esindaja tänas kõiki, kes on perekonnale sel raskel ajal toeks olnud ning neid oma sõnumitega tervitanud. "Earl on keegi, kelle elu ja muusika on olnud inspiratsiooniallikaks paljudele üle terve maailma. On liigutav näha, et fännid vastavad nüüd sama toetusega, kui tema seda vajab," rääkis esindaja.