Muusik otsustas sekkuda Etioopia sõjalisse konflikti, annetades toiduks raha neile, kes seda vajavad. Laulja, kes on ka ise Etioopia päritolu, liitus World Food Program USAga, mis on ÜRO toiduprogrammi partner, et saata miljon dollarit Põhja-Aafrika riigile, kus viimastel kuudel on toimunud verine kaos, kirjutas TMZ.