Reisijuht Kertu Bramanis: olen söönud nii tuunikala silmamuna kui ka kala niiska

Reisijuht Kertu Bramanis kinnitas "Hommik Anuga" saates, et Jaapan on oma söögikultuuri poolest võrreldamatu. "Seal tõstetakse iga toiduaine eraldi altarile, serveeritakse eraldi väikese nõukese pealt," tõdes ta ja tõi välja, et kõige erilisemad asjad, mida ta on söönud, on tuunikala silmamuna ja kalaniisk. "Meie selliseid asju võib-olla ei sööks, aga jaapanlased oskavad seda serveerida kuldsel alusel."