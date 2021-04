Palja Porgandi rahastajad distantseerivad end blogija seisukohtadest

Möödunud reedel kirjutas Eesti Päevaleht, kuidas arstid kohtavad üha enam patsiente, kes usaldavad ekspertide asemel blogija Merilin Taimre ehk Palja Porgandi nõu, olgugi et tal pole meditsiiniharidust ja tema jagatav terviseinfo on tihti väär. Terviseamet ütles loos, et nende käed jäävad säärase valeinfoga võitlemisel lühikeseks, sest järelevalve alustamiseks peab olema konkreetne ja tõendatud oht kellegi tervisele. Blogijal on sisuliselt sõnavabadus öelda, mida ta soovib, ja seda rõhutas ta ka ise, öeldes, et jagab oma arvamust ega anna kellelegi tervisesoovitusi.