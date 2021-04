Lugejakiri.ee eestvedaja: Urmas Reinsalu ei saa absoluutselt aru, et ta on poliitik

Mart Siilivask rääkis "Vikerhommikus", et huumorit Eestis ikka jagub ning kuigi ta 1. aprillil puhkas, jälgis ta ikka, mida riigiasutused ja ettevõtted teevad.

Lugejakiri.ee'd loeb kuus 100 000 kuni 150 000 unikaalset kasutajat. Sealt saab tema sõnul kamaluga huumorit. Siilivask ei oska öelda, kust tema naljasoon pärineb. Ta pakub, et võib-olla suurest hulgast raamatutest, mida ta noorena luges.

Rein Langi ja Villu Reiljani kohta on Siilivask öelnud, et neli aastat selliste humoristide alluvuses on hindamatu elukool. Ta töötas Reiljani alluvuses, kui oli maadevahetuse skandaal, ja Langi alluvuses tema justiitsministri perioodil.

"Ühte nalja on raske välja tuua, aga nende olemus oli see vist. Mingeid naljakaid hetki oli, aga ma ei tahaks neid kõiki rääkida siin," sõnas Siilivask.

Küsimusele, kes praegusest poliitikutest on hea huumorimeelega, andis Siilivask Urmas Reinsalu nime. "Temal tundub olevat nii, et ta absoluutselt ei saa aru, et ta on poliitik ja peaks oma sõnavõtte üsna valima. Minu jaoks on ta üsna naljakas tegelane," rääkis Siilivask.

Lugejakiri.ee jaoks mõtleb Siilivask ise kõik lood välja ja vaatab siis, kuidas inimesed reageerivad. "Ma jälgin iga päev hästi palju meediat. Usun, et rohkem kui keskmine Eesti inimene. Kui mul läheb mõne teema peale mõte käima, siis ma sellest ka loo teen," selgitas Siilivask.

Siilivask leiab kõige enam huumorit just igapäevaelust ja inimestest enda ümber, aga ka poliitikutelt ja Eesti avaliku elu tegelastelt.

"Enamik inimesi ja asutusi on reageerinud mõistlikult ehk ei olegi reageerinud. Nendest, kes on reageerinud, on olnud igasuguseid näiteid," sõnas ta.

Üks näide on Siilivaski lugu Tiit Maranist, kes joob Tallinna loomaaias uue jääkaru Rasputiniga viina, karu võtab loomaaia juhtimise üle ning hakkab inimesi vallandama. Siilivaski meelest reageeris loomaaed hästi, kui jagas lugu enda Facebooki lehel.