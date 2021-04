Thandie Newton otsustas nüüd, kolmkümmend aastat hiljem võtta tagasi oma endise nime

Tele- ja filmipublik teavad näitlejat tema nime Thandie Newton järgi, aga mitte kauaks. Ta võtab tagasi enda päris nime Thandiwe, mis tema esimese filmi ajal ekslikult valesti kirjutati, vahendab DailyMail.

Näitlejanna on selle kuu British Vogue esikaanel, kus tema nimi - Melanie Thandiwe Newton - on suures väljaandes esimest korda õigesti kirjutatud.

Näitlejanna selgitas, et Thandie oli ekslikult valesti kirjutatud tema esimese filmi, 1991. aasta Austraalia filmi "Flirting" tiitrites, ja see jäi püsima. Iroonilisel kombel mängib ta filmis, kus tegi kaasa ka Nicole Kidman, just Thandiwe nime kandvat tegelast. Ja kuigi tema tegelase nimi on õigesti kirjutatud, siis tema oma mitte.

Ei tea, kas see oli tollal eksitus või tahtlik otsus, aga nüüd on ta otsustanud, et edasistes projektides kannab ta nime Thandiwe Newton. "See on minu nimi. See on alati olnud minu nimi. Ma võtan tagasi selle, mis kuulub mulle," ütles ta ajakirjale.

Nime hääldatakse "tan-DEE-way" ning see tähendab armastatud. Pole teada, mis Newton, kes on alati väga häälekas ja julge olnud, pole varem nime kohta sõna võtnud.

Newton rääkis intervjuus ka ahistamisest, mille osaks ta langes, kui oma näitlejakarjääriga alustas. Tegu oli režissööriga, kellega Newton 16-aastaselt koos töötas. Näitlejanna imestas, kuidas selline asi on võimalik. ja tunnistas, et see mõjus talle traumeerivalt.

"Mul on seitsmes meel ahistamiste ja ahistajate suhtes ning see on vist ka põhjus, miks mulle Hollywoodis nii palju ei öeldi. Ma võin sellest rääkida hommikust õhtuni, sest tean, et see võib kedagi teist aidata," rääkis Newton, kes ise omal ajal oleks oodanud kellegi abi, aga seda ei tulnud.