Tinderis möllav Kerli Dello avalikustas, kelle vasakule lükkab: see inimene on ehk liiga üksildane

43-aastane Kerli Dello rääkis Star FMi hommikuprogammis, et on Tinderis määranud otsitava vanuseks 35-49 ning enda distantsi võimalike meeskandidaatidega 70 kilomeetrit. "Jube palju soomlasi tuleb!" õhkas ta.

Kerli sõnas, et ta ei ole enda profiili lahtrisse suurt midagi kirjutanud, kuid on saanud juba üpris suure hulga klappe. "Ma tegin selle endale reede õhtul ja praeguseks on tütred kõik klapid üle vaadanud ja need heaks kiitnud," rääkis ta.

Kerli Dello on praeguseks saanud enda hinnangul 14 või 15 klappi, kuid kirjutanud on talle kuus. Ta rääkis, et tema on pigem see, kes ootab, et mehed talle kirjutaksid, sest ise ta suurt midagi kirjutada ei oska.

Avaliku elu tegelasena saab Kerli enamasti avasõnumiks: "Tere, kas sa oled see Kerli Dello?"

Kerli rääkis, et tegi endale Tinderi, kuna Pille Minev on talle selles osas pikalt peale käinud, aga ta nägi ka reede õhtul saadet, kus osalesid tema tuttavatest abielupaar, kes avaldas, et nad tutvusid internetis. Seda fakti Kerli ei teadnud. "Mõtlesin, et proovin ka. Sest vaadake, tegelikult on nii, et kui sa oled suhtes ja näed tänaval endale sümpaatset inimest, vaatad teda, flirdid temaga, siis see, et sa oled dieedil, ei tähenda, et sa ei või menüüd sirvida," rääkis ta.

Ta lisas: "Aga mina ei ole dieedil. Mina sirvin seda menüüd vasakule ja paremale, tellin roogasid. Kui ei maitse, saadan kööki tagasi. Tänapäeval on kõik menüüd kolinud internetti. Nii et muid kohti inimestega tutvumiseks pole."

Kokkusaamistele ei ole Kerli veel mõtlema hakanud, kuid tema jaoks on väga oluline kuulata inimese häält. "Et tal oleks selge diktsioon, et tal oleks madal hääl. Praegu ei saa ma seda üldse eristada," rääkis ta.

Tinderi puhul on Kerli arvates hea see, et igaüks saab valida, kelle ta paremale viipab ehk kellega ta sooviks lähemalt tutvuda. Alguses on vaid visuaalne pool see, mis meelitab, aga Kerli vaatab ka keskkonda, kus on pilt tehtud.