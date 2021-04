Lõpuks ometi! "Sõprade" staar teatas, et seriaali naasmist ei peagi enam kaua ootama

Kuid menuseriaali fännid peavad veel mõnda aega teadmatuses olema, sest Schwimmeri intervjuust selgus, et näitlejad ei mängigi enam populaarseid karaktereid, vaid nad on nemad ise. "Ma olen David. Midagi ei ole ette kirjutatud. Me ei ole karakterites," kergitas Ross Gellerit kehastanud näitleja saladusloori.