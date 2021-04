Villemdrillem avalikustas üllatava fakti hiti "Paaristõuked" kohta: see pidi tegelikult olema suvelaul!

Lugu "Paaristõuked" on saatnud suur edu, viimati sai see Kuldse Plaadi Aasta Raadiohiti auhinna. "Me tegime selle demo Karl Killinguga ja see oli tegelikult suvelaul, seal olid suvesõnad, "päike seniidis" ja värgid," rääkis Villemdrillem. "Aga 5Miinusel oli samal suvel aluspükste laul ja see läks nii käima, et siis ei viitsinud sel suvel midagi teha."