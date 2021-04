Korralikud summad: blogijad paljastasid, kui palju raha küsib Brigitte Susanne Hunt reklaampostituste eest

Blogipaar tean väga hästi hetke turuseisu, sest meil on oma agentuur, mille kaudu nad suunamudijatele suunatud tööotsi vahendavad. Seetõttu teavad nad kindlalt, et endine raadiohääl Hunt on kõige kallim influencer, kuid tema tehtud postitused ka töötavad.

Siiski on agentuuri jaoks kõige toredam teha tööd suunamudijatega, kellel on vähem jälgijaid. "Aga kui ma annan mõnele influkale (suunamudijale – toim), kellel on võib-olla 500 follower'i (jälgijat – toim), ta on nii õnnelik, et ma talle annan ja ta teeb mulle 15 pilti ja ma saan neid ise kasutada," selgitas Marimelli naispool Mari-Leen Albers.