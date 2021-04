Mallukas lasi uued rinnad panna: kui ärkasin, siis nutsin, kuid mitte valust

Pärast operatsiooni ta enam nii rõõmsameelne ei tundu. "Olen elus, aga mis elu see on," viskab Mallukas Instagrami story'des nalja. "Tegelt väga hullu ka ei ole, aga ma üsna kindel, et ma ka otsast lõpuni valuvaigisteid täis, seega ma pigem ei hõiska enne õhtut."

Blogija sõnul ta eriti liigutada ei saa. "Tunne on, et ma olen vahepeal 500 kilost kangi tõsta üritanud," kirjeldab ta oma enesetunnet. Varasemalt on ta oma blogis paljastanud, et laseb B-korvi vahetada suurema C-korvi vastu.