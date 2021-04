Koroonaviirusest toibunud Erich Krieger: ma ei ole kunagi nii abitu olnud

"Olemine on kehv, täiesti null, ja ma ei tea, kuhu ta nüüd edasi pöörab," kirjeldas Erich enda olukorda, kui ta oli haigestunud. "Nädal aega on möödas ja haigus muudkui kogub ja kogub ja kogub hoogu, vaiksemaks igal juhul ei ole jäänud… Vahepeal tekib okserefleks, kopsud on justkui kinni ja palavik on pidevalt vahemikus 37-38 kraadi. Naine teeb aga jälle kompresse ja… Hullumaja! Ma ei taha praegu kellegagi suhelda ega tarku ideesid visata," ütles Krieger märtsis Kroonikale.