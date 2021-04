Liis Lemsalu suudlusstseenist: mõtlesin, kas seda peab ka seal tegema

Liis selgitas, et oli proovi minnes väga närvis ja elevil. Eelnevalt ette antud tekst oli tal pähe õpitud, kuid siiski polnud ta päris kindel, kas kogu stseen tuleb läbi teha.

"Ma vaatasin seda teksti ja nägin, et seal on suudlemine ka sees. Siis mõtlesin, et huvitav, kas seda peab ka seal tegema. Äkki öeldakse täpselt siis "stopp!" - et me saime aru, kas sobib või ei sobi," selgitas ta.