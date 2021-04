KEELATUD KLÕPS | Khloe Kardashianist levib tuunimata pilt, mida ta üritab internetist ära kustutada

Foto sattus sotsiaalmeediasse tänu ühele Kardashiani assistendile, kes selle üles laadis. Kuna viimasel ajal on Khloe pidevalt muutuv nägu olnud tema jälgijatele jututeemaks ja naljanumbriks, siis see foto hakkas kulutulena levima just seetõttu, et sellelt on näha, et ta polegi oma nägu nii palju muutnud, kui võis arvata.

Kuid töötlemata foto tõestab ka seda, et Khloe keha pole selline, nagu ta seda sotsiaalmeedias eksponeerinud on. Ekspertide hinnangul on antud pildilt väga hästi näha, et Kardashian on lasknud oma keha ilukirurgidel muuta. Varasemalt on ta väitnud, et ta saavutas unelmate keha kõva trenniga.

#KhloeKardashian and then we wonder why Instagram makes everyone so insecure! pic.twitter.com/GwumRbnbbw — sara (@sara91804508) April 6, 2021

Nüüd on see klõps aga peaaegu kõikjalt kadunud ning Kardashianide meeskond väidab, et selle uuesti postitamine on autoriõiguste rikkumine. Siiski leidub inimesi, kes on võtnud oma hingeasjaks, et seda fotot veel sotsiaalmeedias hoida.