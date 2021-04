Norra kroonprintsess Mette-Marit on aina vähem avalikkuse ees: põhjus peitub raskes haiguses

Kroonprints Haakoni 47aastane abikaasa on juba aastaid kannatanud kroonilise kopsuhaiguse kopsufibroosi tõttu. Mette-Mariti diagnoos tuli avalikuks kolm aastat tagasi ning sellest saadik on ta avalikkusest eemale tõmbunud. Rahva rõõmuks hakkas armastatud kroonprintsess möödunud talvel aktiivsemalt tegutsema, kuid nüüd on ta jälle kadunud.

Inimesed on märganud ka seda, et kroonitud pea on eelmisel nädalal teinud oma Instagrami konto privaatseks. Selline otsus on üllatav, sest teistes kuningriikides on tulevaste riigipeade kaasadel vägagi populaarsed kontod, mida otstarbekalt ära kasutatakse.

Siiani pole selge, miks Mette-Marit järsku taandunud on, kuid on selge, et see on kroonprintsessi teadlik valik.