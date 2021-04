Priit Pajusaar paljastas Eesti Laulul osalemise pahupoole: omamoodi on see üks rist ja viletsus

Foto: Erki Pärnaku, Õhtuleht

Helilooja Priit Pajusaar on aastate jooksul osalenud Eesti eurolaulu valimistel kümnete lugudega, kuid viimasetel aastatel pole teda võistlusel nähtud. Selgub, et ta on küll saatnud lugusid, kuid need on poolfinaali ukse taha jäänud.