Tom Hanks ja tema tuntud abikaasa ootavad vaktsiinisüsti: esimest korda elus oleme millegi jaoks veel liiga noored!

Wilson paljastas saatele "Today" antud intervjuus, et nad pole veel süsti saanud, sest esimest korda elus on nad millegi jaoks veel liiga noored. 64-aastane laulev näitlejatar naeris, et ta oli sellise väitega kohe nõus.

"Kuid nüüd me oleme järjekorras, sest nii palju inimesi on juba vaktsineeritud ja nüüd on järg järgmise sihtgrupi käes," selgitas ta.

Hanks ja Wilson andsid positiivse koroonaproovi 2020. aasta märtsis, kui nad olid parasjagu Austraalias filmivõtetel. Juba toona teatasid üle 30 aasta koos olnud staarid, et on nõus oma verd loovutama selleks, et teisi aidata. Wilson tunnistas, et oli rahustav teada, et nende kehas olid antikehad, sest see andis tunde, et nad on kaitstud.