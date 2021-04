Omaaegse menusaate " Tantsud tähtedega " võimalik naasmine ekraanile kruvib telekoridorides tasahilju emotsioone üles. Hoo on sisse saanud jutt, et aastate eest kallist saatesarja tootnud Raivo Suviste jäetakse kõrvale ja uue tootjana on sihikul Kaupo Karelson