Nii palju siis Varro Vooglaidi boikoteerimis-üleskutsest: Eeva Esse saates astub üles paremkonservatiiv

Tugevalt konservatiivsete vaadete poolest tuntud ajakirjanik Varro Vooglaid kritiseerib enda Facebooki kontol Eeva Esse saadet, öeldes, et see "on mõeldud vasakliberaalide poolt kristlike, konservatiivsete ja rahvuslike veendumuste ja nende kandjate hurjutamiseks ja mõnitamiseks ning seda moel, milles puudub elementaarne isiklik lugupidamine isegi stuudiosse kutsutud saatekülaliste vastu".

Sellega seoses peab Vooglaid vajalikuks saadet edaspidi boikoteerida, et teised parempoolsed sinna saatekülaliseks ei läheks. Põhjusena on välja toodud intervjuude asetamine neile teadmata halvustavasse konteksti ja monteerides intervjuusid vastavalt saatemeeskonna suvale jõupositsioonilt.

Vooglaid on välja toonud ka terve posu konservatiive, kellele ta paneb südamele, et nad sinna saatesse ei läheks. Nende hulka kuuluvad Martin Helme, Henn Põlluaas, Urmas Reinsalu, Helir-Valdor Seeder, Ruuben Kaalep, Urmas Viilma, Riina Solman, Maarja Vaino, Peeter Espak, Jaak Madison, Priit Sibul, Anti Poolamets, Monika Helme, Paul Puustusmaa, Urmas Reitelmann, Jaak Valge, Kalle Grünthal, Siim Pohlak, Rene Kokk ja teised.

Paistab, et Helir-Valdor Seeder ei ole kursis Vooglaidi üleskutsega või ei hooli sellest, sest just tema on järgmise nädala saate külaline.

Helir-Valdor Seeder saates "Esse". Foto: Kanal 2

"Järgmisel teisipäeval on meil eetris saade, mis kõneleb venelaste olukorrast Eestis. Kutsusime teemal kõnelema Helir-Valdor Seederi, kes ka saates üles astub," sõnas saate produtsent Tuuli Roosma.

Produtsent lisas, et Vooglaidi nimekirjast ei-ütlejaid pole. "Keegi pole "ei" öelnud. Pole varem olnud vajadust kedagi sealt saatesse kutsuda, aga kui tundub, et keegi on mingil teemal parim kõneleja, siis kindlasti kutsume," avaldas ta.

Stuudios on veel presidendi roosiaias eestlasi oma kõnega ärritanud Sveta Grigorjeva.

Debatis osalevad peale Seederi Nõmme Raadio juht Margus Lepa, riigikogu liige, sotsiaaldemokraat Raimond Kaljulaid ja "Aktuaalse Kaamera" ajakirjanik Anton Aleksejev.