VIDEO | Teresa Palmer öösel filmimisest: jõuan koju siis, kui lapsed ärkavad

"Viimased neli päeva oleme öösel filminud. Alustame õhtul pool kaheksa ja lõpetame hommikul kell seitse," rääkis austraalia näitleja enda 19. nädala rasedusblogis. "See on huvitav olnud. Ma ei ole palju maganud. Tunnen, et minu sisemine kell on sassi löödud. Reisiväsimus tuleb uuesti peale."

Ta lisas: "Ma lahkun siis, kui lapsed hakkavad magama minema. Töötan terve öö ja jõuan koju just siis, kui nad ärkavad. Aga õnneks on kogu plaan paigas."

Öösel vaatab lapsi tema tuttav Suzy, kes lahkub hommikul, kui lapsed ärkavad. Teda asendab Eestis palgatud koduõpetaja Jane, kes on lastega kella seitsmest hommikul kuni kella kaheni pärastlõunal. Pärast seda võtab laste vaatamise üle Palmer, kes umbes kahest ärkab ja vaatab neid seni, kuni ta uuesti tööle läheb.

Palmer tunnistas, et olukord on keeruline ja selle teeb raskemaks asjaolu, et tema abikaasat ja laste isa Mark Webberit seal pole. Näitlejanna tunneb end väsinuna ning valvata kolme last ja terve öö 12 tundi töötada on rasedana veel raskem.

"Aga hea uudis on see, et Mark saabub esmaspäeval (eile). Eestis on praegu piirang USAst saabuvatelt reisijatelt. Me pidime tema jaoks saama eraloa, kus me pidime tõendama, et ta on siin töö asjus, ta tuleb pere juurde. See oli keeruline protsess ja tuletas meelde, kui tundlik maailm praegu on," rääkis Teresa Palmer.

Isast eemalolekut elab kõige raskemini läbi nende vanim poeg Brody, kes pole üldse harjunud, et tema vanemad on nii kaua teineteisest eemal. Kuna poiss on juba seitse, siis on Palmer välja pakkunud, et järgmisel korral võiks poiss jääda mõneks nädalaks isaga, aga ka see mõte poisile ei meeldi, kuna siis igatseks ta oma ema.

19 nädalat rase Teresa Palmer avaldas, et tal on ka juba järgmine projekt teada. Pärast võtteid Eestis lendab ta tagasi Austraaliasse, kus hakkab sealses projektis mängima rasedat naist. Võtted kestavad kaks nädalat ja seda inimestega, kellega ta on juba varem koos töötanud.