"Harry Potterist" ja James Bondi filmist tuntud näitleja suri vaid 54-aastaselt

Eesti televaatajatele on ta tuntud filmidest "Harry Potter ja segavereline prints" ning "007: Veidi lohutust". Alles hiljuti tegi ta kaasa hittseriaalis "Tšernobõl".

Uudist tema surmast kinnitas näitleja agent teisipäeval. "Suure kurbusega peame teatama, et eile õhtul lahkus meie hulgast Paul Ritter," seisab avalduses. Lisatud on, et mehe surma ajal oli ta omas kodus ümbritsetud oma pereliikmetega.