Saksa metal-bänd ACCEPT esitleb Tallinnas oma uut albumit

Heavy metali teerajaja ACCEPT naaseb 2022. aastal lavale energilisema ja südikamana kui kunagi varem. Oma uue albumiga „Too Mean To Die“ keelduvad nad maailma raputavale viirusele alla vandumast.

„We are too mean to die! Umbrohi ei hävine! ACCEPT ei lase sel juhtuda!“ sõnab ainus bändi originaalkoosseisu kitarrist Wolf Hoffmann. „Parim asi, mis meiega juhtuda saab on see, et läheme lennujaama, astume lennukile, lendame teieni ja anname fantastilise kontserdi,“ ei lase kolme kitarristiga ansambli üks kitarriste Philip Shouse energial vaibuda.

Need sõnad ütlevad palju, sest „The Best Is Yet To Come“ ei ole ainult suurepärane lugu uuel albumil, vaid ka kirjeldus hetkel valitsevale olukorrale – asjad saavad ainult paremuse poole liikuda.

ACCEPT on kahtlemata üks heavy metali teerajajatest. Bändi algusaegadel 70ndatel terminit „heavy metal“ veel ei tuntud – nende muusikat kirjeldati kui „hullult valju ja hullult metsik“. Täna teame, et see ongi metal kogu tema täiuses!