VAATA | Kalev Kruus kutsus uude veebisarja "Paneme paika!" armastatud olümpiavõitja

Avaosa külaline olümpiavõitja Nool on häiritud, et tänased olümpiamängudele pürgijad on jäetud vaktsineerimata ja tulemus on käes - Mart Seimi koroonasse haigestumine on esimene, ent üsna karm näide. „Olümpia on suure tõenäosusega tal selles osas tehtud küll, et ta saab seda nautida televiisorist,“ avaldab kahetsust Nool, lisades, et Seimil, kes veel hiljuti oli medalinõudleja, on ilmselt väga keeruline haiguse-eelset vormi taastada.