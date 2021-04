Forbes: tõsielutäht Kim Kardashian on ametlikult miljardär!

Äriajakirja sõnul on Kimi varandus kerkinud miljardini, mis on märkimisväärne, sest alles oktoobris oli see hinnanguliselt 780 miljonit dollarit, vahendas TMZ.

Forbesi hinnangul toob meigibränd KKW Beauty iga-aastaselt sisse 100 miljonit dollarit ja seda ajast, mil ta firma 2017. aastal avas. Lisa 200 miljonit sai ta, kui müüs firmast 20 protsenti ilukonglomeraadile Coty. Äriajakiri usub, et naisele alles jäänud 72% on väärt 500 miljonit.

Siis on SKIMS, mis on keha vormiv rõivabänd. Firma ei ole enda majandusandmeid avaldanud, kuid Forbesi hinnangul on Kimi osalus firmas väärt 250 miljonit dollarit.

Ülejäänud tema vara on sularahas, investeeringutes ja kinnisvaras. Alates 2012. aastast on Kim brutos teeninud kümme miljonit aastas tõsielusaate "Keeping Up With The Kardashians" sponsortehingute ja teiste meediadiilide pealt.

Kim on oma noorema õe Kylie Jenneri kõrval teine Kardashianite klanni liige, kes on jõudnud miljardäride klubisse. Kylie jõudis sinna samuti läbi oma eduka meigiimpeeriumi. Mõlemad naised on koos mitme teise eduka ettevõtjaga viimastel aastatel miljardi piiri ületanud, nende hulgas Kimi võõrandunud abikaasa Kanye West.