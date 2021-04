Netflix teatas, et peagi saab näha Harry ja Meghani esimest dokumentaalsaadet

"Heart of Invictus" kajastab spordivõistlustel osalevaid sportlaseid ja seda, kuidas nad Haagis 2020. aasta võistlusteks valmistuvad, kuid mis koroonaepideemia tõttu aasta edasi lükati, vahendab DailyMail.

36-aastane Sussexi hertsog, kes on sarja tegevprodutsent, astub ka ise kaamera ette. Ta on viimane poolaasta elanud koos oma abikaasa, 39-aastase Meghaniga Montecitos asuvas ja 14 miljonit dollarit maksnud häärberis.

Netflix on varasemalt öelnud, et Harry ja Meghaniga on sõlmitud tehing, mille alusel nad loovad sisu, mis informeerivad ja annavad ka lootust. Seda nii dokumentaalsarjades kui lavastatud sisu kohta, nii filmides kui lastele suunatud saadetes.