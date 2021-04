Aivar Mäe avalik süüdistaja: ühel hetkel muutus töökeskkond väga rõhuvaks ja ma ei tahtnud enam tööle minna

Lisanna Männilaan rääkis Eeva Esse saates, et tema nimi ja nägu on ainukesena teada, kuna tema lugu oli kõige uuem, vähem kui kaks aastat. Ta selgitas ka, et Aivar Mäe käitumise, mis oli alandav ja alavääristav, avaldamine ei olnud kättemaksuks.

"Ma ei tea, kas see oli tal puutumatuse tunne või mis. Ühel hetkel muutus töökeskkond väga rõhuvaks ja ma ei tahtnud enam tööle minna," rääkis Lisanna, lisades, et ta ütles Aivar Mäele mitmel korral, et ta lõpetaks, aga mees ei teinud seda.

"Aasta enne, kui ma Estoniast ära tulin, valisid kolleegid mind aasta kaastöötajaks," rääkis Lisanna, kes imestas natuke peale oma süüdistustega avalikuks tulekut Postimehes sõna võtnud kolleegide kohta, kes nüüd tema vastu olid. "Aga nad kinnitasid seal, et selline käitumine oli süstemaatiline ja alandav," sai Lisanna oma sõnadele kinnitust.

Lisanna jaoks olid ebamugavad Aivar Mäe kommentaarid nii personaalselt kui teiste ees, ebasobivad puudutused, peale kukkumised, isegi dekoltee sisse vaatamine.

Nii tema endised kolleegid kui kohtus toodi välja, et Lisanna ja Mäe omavaheline suhtlus oli liiga familiaarne. Kohtus toodi välja ka nende omavaheline kirjavahetus, mis võis tunduda liialt sõbralik.

Kui see kõik toimus, siis ei mõelnud Lisanna sellele, et see oleks midagi, mida oleks võinud kohtus käsitleda. Lisanna tunnistas, et oli neid momente, kus ta neelas mitmed Mäe tehtud kommentaarid alla, kuid enamasti ta püüdis ülemusega privaatselt rääkida ja öelda, et tema käitumine pole okei.

Aga Mäe vahetas teemat või naeris selle peale.

Kuna Aivar Mäe mõisteti kohtus õigeks, siis jätab see Lisannale esimese hooga mulje, et ahistamise ohvrid ei peaks sellest rääkima, aga ta rõhutas, et seda tuleb siiski teha.

Lisannat on süüdistatud lugupeetud kultuuritegelase elu ära rikkumiseks. "Ma ei usu, et see tõele vastab. Ma arvan, et ta on seda oma sõnade ja tegudega ise teinud," sõnas Lisanna.

Ahistamisest peab tulevikus veel ja veel rääkima, et Lisannaga juhtunud ei korduks. Eeva Esse tõi välja uuringu tulemused, kus aastate jooksul on ohvrisüüdistamist vähemaks jäänud ning ahistamise ohvreid võetakse kuulda. Oma panus sellesse on just ahistamiste ohvrite avalikuks tulemine.