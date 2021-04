Tasuta tooted ei maksa renti! Rannamaja-Ada paljastas, kui palju ta Instagrami postitustega teenib

“Mulle tõesti meeldib, mida ma teen, aga see on vaimselt tõesti väga kurnav. Ja see ongi kurb, et inimesed ei saa aru ja ütlevad, et otsi endale päris töö. Kui palju energiat, tunde ja raha ma panen selle alla, et sisu toota. Kui ei ole vastukaja selline, nagu tahaks, siis tekibki tunne, et miks ma seda üldse teen,” räägib Ada.

"Rannamaja" staari jaoks pole ka tabu rääkida rahast. Kuigi reklaampostituste hind varieerub sellest, kui suure summa eest ta võib tooteid endale tellida või kui suur on toote väärtus, siis mingi hinnavahemik on tal ikkagi välja kujunenud. Näiteks paljastab ta, et postitust saab temalt osta 280 euro eest ning story hinnaks on 120 eurot. Nendest kombineeritud pakett maksab 350 eurot. Kuid hinnad tõusevad pidevalt, sest ka Ada jälgijate arv suureneb.

“Ma arvan, et julgus raha küsida tuli siis, kui kuulsin teistelt, mis summasid nad küsivad. Sain sellist siseinfot veidi. See on ikkagi mu töö ja ma ei maksa renti sellega, et sa mulle tasuta tooteid saadad. Sa pead aru saama sellest, et sa oled ise enda firma, ja ütle üks firma, kes tasuta tööd tahab teha. Mitte ükski.”