Anne Veski sai esimese vaktsiinisüsti kätte: käimas on nagu kolmas maailmasõda!

“Olen juba ühe vaktsiinisüsti saanud. Praegune aeg on muidugi väga huvitav, ma ei arvanud kunagi, et midagi sellist juhtub. Käimas on nagu kolmas maailmasõda, ainult et kõik võitlevad hoopis selle haigusega," kirjeldab Veski oma nägemust praegusest ajast. Ta tunnistab, et ta elus on palju juhtunud, aga seda, et kontserdid hakkavad ära jääma, ei näinud ta kõige hullemas unenäoski ette. "Kuid me kõik elame selle üle," arvab ta.