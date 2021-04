Liis Lusmägi läbipõlemisest: kartsin abi paluda, sest arvasin, et mind peetakse nõrgaks

Pidevalt pingutades kaotas Liis end kõige keskel täiesti ära. "Kartsin abi paluda, sest arvasin, et mind peetakse nõrgaks. Tegelikult on abi küsimine hoopis tugevus. Kuna loomult olen maksimalist, püüdsin maksimaalselt hästi panustada töösse ja ka koju – et söök oleks laual, pesu pestud, toad korras," ütles Liis.