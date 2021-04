Ikka juhtub! Gruusias viibiv Kethi Uibomägi avaldas, mis talle raskusi valmistas

"Paistab, et 4 nädalat päikesemaa dieeti ei ole kuidagi figuurile mõjunud. Skinny jeansid mahuvad jalga ka peale hatšapurisid ja loviaanisid. Reisil olles on keeruline toitumisel silma peal hoida, mu suurim patt on olnud toidukordade vahele jätmine ja kord päevas mugimine. 1-2 korda nädalas olen lubanud ikka ka kohalikke hatšapuurisid, khinkaalisid ja juuste. Elu peab balansis hoidma ja mitte liigselt muretsema, siis jääb ruumi ka nautimisele," kirjutas Kethi oma postituse pealkirjas.