Madli Vilsar oli aastaid koolikiusamise ohver: ükskõik, mis ma tegin, aga ikka jäin neile ette

"Ma olin kogu aeg nagu kits kahe kuhja vahel ja tunnen siiani, et olin terve kooli aja "eikusagimaal“. Sain vajadusel läbi kiusajatega, samas ka nendega, keda kiusati ja astusin nende eest välja. Sellepärast, et teisi kaitsesin, sain ka oma laksu kätte ja jäin igal pool ette," meenutab Madli, keda kiusati näiteks ka seetõttu, et ta polnud saarlane.