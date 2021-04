Politsei tabas Maire Aunaste joobnuna autoroolist

Maire Aunaste on varemgi purjuspäi roolis vahele jäänud. ETV saatejuht tabati 2004. aasta septembris napsusena autoroolist. Aunaste tunnistas hiljem, et jõi veini ning asus liiga vara autot juhtima.

Ka tema toonane ülemus Ilmar Raag ei näinud vahelejäämises probleemi. "Meile on probleem see, kui inimene tööajal joob. Mina kui tööandja pean eelkõige vaatama, et inimesel oleks töö tehtud. Ja Aunaste polevat olnud joobes tööl, vaid teel tööle," ütles ta 17 aastat tagasi.