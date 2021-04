Marju Länik temast tehtavast dokfilmist: hakkasin Urmas Eero ettepaneku peale õhku ahmima

Urmas Eero Liiv tunnistab, et Marju on artistina talle alati tohutult meeldinud, ent seniajani pole tal olnud selgust, millise vormilise lahenduse peaks saama portreefilm Marjust: "On ju selge, et tavapärast dokumentalismi nii värvika karakteriga kasutada ei saa." Urmas Eero ütleb, et tal on Marju laulud peas. "Ta on meie popmuusika üks suurtest kividest, kes moodustab vundamendi, kes toimetab ja kes meid püsti hoiab. Olen ise ettevaatlik, kartes, kas mu dokumentalistivõimed mitte liig roostes ei ole, et teha temast film, kus on ta karakter, sära ja salapära."