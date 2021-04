Charles jäetakse vahele? Britid näevad järgmise monarhina pigem Williamit

Kuigi Charles on troonijärjekorras järgmine, siis ainult 27% vastanutest arvas, et tema peaks järgmine kuningas olema. Lausa 47% arvas, et järgmine riigipea peaks olema hoopis tema 38-aastane poeg William.

Ka varem on meedias spekuleeritud, et 72-aastane Charles on kuninganna Elizabeth ll surma ajaks juba nii vana, et pigem näeksid britid oma monarhina nooruslikku Williamit. Rahva hulgas on ka tema abikaasa Catherine palju populaarsem kui Charlesi abikaasa Camilla.

Ülejäänud küsitluses osalenud pakkusid, et kuningaks peaks saama hoopis kuninglikud kohustused hüljanud Harry. Arvatavasti peitub tema populaarsuse põhjus selles, et alles möödunud kuul tuli avalikuks printsi ja tema abikaasa Meghani intervjuu, kus nad paljastasid kuninglikus perekonnas vohava rassismi. Kuigi Sussexi hertsog ja hertsoginna said usutluse pärast ka palju kriitikat, siis oli ka vaatajaid, kes paari tulihingeliselt toetama hakkasid.