Heelia Sillamaa: 42 kilomeetrit joosta on palju kergem kui viis kilomeetrit karjuva beebiga jalutada

Teleajakirjanik Heelia Sillamaa jagas Instagrami storys mõtteteri, kus andis teada, et 42 kilomeetri jooksmine on parem kui nii mõnegi igapäevase tegevuse tegemine.

"Vaatasin nostalgiliselt vanu pilte ja sooviksin teiega jagada nüüd ühte mõttetera: 42 kilomeetrit üksinda joosta on palju lihtsam kui viis kilomeetrit karjuva beebiga jalutada," avaldas Heelia, lisades sinna pildi, kus ta jookseb klapid peas Frankfurti maratoni.

Aga see ei olnud veel kõik. "Minu tänase päeva teine mõttetera: 42 kilomeetrit vaikides joosta on palju lihtsam kui viis kilomeetrit "Uhti uhti uhkesti" lauldes jalutada."

"Minu kolmas mõttetera: kui sinu elukaaslase üks samm võrdub sinu kolm sammu, siis on 42 kilomeetrit joosta palju lihtsam kui elukaaslasega viis kilomeetrit jalutada."

"Minu neljas mõttetera: ma vist väga igatsen üksinda jooksmist."

Foto: Instagram

Heelia avaldas märtsi alguses pildid sellest, milline ta nägi välja enne ja milline pärast rasedust. Nagu ta ise ütles, siis tema rasedusjärgne keha tekitas temas ahastust.

"Ma vaatan neid pilte ja tunnen end läbikukkujana, see ei ole minu keha ja mul läheb peeglisse vaadates tuju ära. Ma ei taha, et terve Eesti neid pilte vaataks ja mõtleks, et küll see Heelia on ikka laisk."

"Samas ei taha ma ka seda, et kõik need tuhanded ja tuhanded minusugused naised vaataksid tänast saadet, kus üheks külaliseks on modell ja teiseks treener, ning tunneksid, mida mina hetkel tunnen – piinlikkust, et mina ei ole nii ilus ja tubli."

"See on hästi keeruline teema, sest ühte ja õiget sünnitusjärgset keha ei eksisteeri. See on ainult kiiduväärt, kui sul paistavad juba paar kuud pärast lapse sündi kõhulihased. Sa oled super naine! Samas ei ole ma nõus ka sellega, et need, kellel kõhulihaseid ei paista, on laisad ja saamatud. Minul olid ka kunagi kõhulihased väljas, hetkel on nad lihtsalt kuskil turvalises kohas peidus."

Foto: Instagram