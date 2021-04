Merle Liivandi rekordiüritus Miami Beachil võib anda tema järgi nimetuse uuele tähtpäevale

Rekordiüritusega kaasnev ranna puhastusaktsioon võib viia selleni, et 17. aprill nimetatakse Miami Beachil edaspidi merineitsipäevaks. Rekordiüritus pidi alguses toimuma Bahamal, aga koroonaepideemiast tingitud piirangute tõttu oli Guinnessi rekordite esindajal sinna raske minna ja seega toodi see Miami Beachile.

Viimased üheksa aastat Floridas elanud Merle sõnas, et Miami Beach on praegu tuntud kui kevadvaheaja pidutsejate meelispaik ja seda tahetakse muuta. Just praegusel ajal linna külastavad noored ja tudengid jätavad endast maha suure prahihunniku ja kaose, mille koristamise eest peavad muretsema kohalikud.