Politsei tabas teisipäeval Maire Aunaste joobnuna autoroolist. Naisel on see juba teine kord, kui on läinud napsuse peaga sõitma. Tuleb välja, et Aunastel on saatusekaaslasi veel, kes seadustele vilistavad ning pärast keelemärjukese tarbimist autorooli istuvad. Kes on need tuntud inimesed, vaata videost!