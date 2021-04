Demi Lovato räppar DMXi üledoosist: see oleksin võinud olla mina

Demi Lovatost ilmus hiljuti dokumentaalfilm "Dancing With the Devil", kus ta meenutas enda 2018. aasta üledoosi, mille ajal teda seksuaalselt rünnati ja ta jäi ajutiselt pimedaks.

Praeguseks on hiljuti panseksuaalsena kapist välja tulnud Demi Lovato tollest ebameeldivast õhtust suuresti taastunud ning DMXi ehk Earl Simmsoni üledoos tuletas lauljannale meelde, kuidas tal tegelikult vedas.

DMX on hingamisaparaatide all ning olukord ei tundu hea. TMZ vahendas, et Demi Lovato näeb räppari olukorras palju sarnasusi enda omaga ning sõnas, et kannatab ellujääja süütunde all.

"Iga kord, kui ma näen kedagi üledoosi saamas või suremas, kes on avalikkuse tähelepanu all, siis ma mõtlen, et see oleksin võinud olla mina, kui ma poleks selle nimel tööd teinud. Ma küsin endalt ikka aeg-ajalt, miks mina veel siin olen ja teised mitte."

"See on raske asi, millest üle olla, aga ma pean olema tänulik iga päeva eest, mil ma elus olen, sest on inimesi, kellel seda pole. Teadmine, et mul on teine võimalus elule, paneb mind tahtma elada elu täiel rinnal."

Ta teab, et halvemal juhul oleks tal võinud minna samamoodi kui DMXil või isegi hullemini.