KUUM KLÕPS | Eriti julge! Liis Lass poseerib bikiinides, mis vaevu midagi katavad

Värskes Instagrami postituses on Singapuris elav Lass otsustanud need napid rõivad selga panna ja eksponeerib, kuidas ta päikese käes peesitades muusikat teeb. "Kuum päev kuuma loo jaoks," on ta seksikale klõpsule pealkirjaks pannud.

View this post on Instagram

2019. aastal Kroonikale antud intervjuus rääkis Lass, et ta pole oma imelise vormi nimel eriti pingutama pidanud. "Mul on vedanud – need peavad olema geenid. Hetkel olen pigem kaalukaotuse pärast mures, kuna toidan Hanki rinnaga ja riided muutuvad üha laiemaks. Ei aita ka abikaasa võrratud kreemitordid. Ta on mul super kokk – kööki mul põhimõtteliselt asja pole. Trenni pole ma üle aasta jõudnud, see pole hetkel tõesti prioriteet. Seega sellega on hästi, paks ei tahaks küll olla."