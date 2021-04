Hollywoodi tähed kirjutasid avaliku kirja, nõudes puudega näitlejate suuremat kaasamist

Kirja autor ning kampaania #DontDismissDis asutaja on mänedžer Keely Cat-Wells, kes jäi näitlejana oma tööst just puude tõttu ilma. Ta tõi välja, et COVID-19 pandeemia ajal on mitmed stuudiod palganud koroonaviiruse ametnikud, kelle töö on jälgida nõuetest ja piirangutest kinni pidamist. Aga sama asja ei teha puudega töötajatega.