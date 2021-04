VIDEO | Vallaline koomik Nikki Glaser avaldas, millist mees tema otsib: ta peab teraapias käima

Imekaunis koomik andis videosilla vahendusel intervjuu Conan O'Brienile ning muude teemade seas tulid jutuks ka suhted ning see, mis Nikkile meeste juures meeldib. Kuna ta on ise koomik ja ka suur Conani fänn, siis esikohal on loomulikult hea huumorimeel.

"Ma olen 36-aastane ja väärtustan mehe juures teisi asju. Praegu ma tahan meest, kes nutab ja kes käib teraapias. Ma tahan meest, kes töötab enda kallal," avaldas ta.

"Mina käisin teraapias, kuid jätsin selle pooleli, kuna ma olen emotsionaalselt liialt arenenud. Mehed peavad järele jõudma. See ei ole torge nende pihta, sest mehed ei käi teraapias nii palju kui naised, sest ühiskond ütleb neile, et neil ei tohi tundeid olla," lisas Nikki.

Koomik tõi naljatades ka välja, et meeste suurim hirm teraapiasse minnes on see, kui vananev doktorikraadiga psühholoog ütleb neile, et nad on geid.

"See on rumal ja irratsionaalne hirm. Kui sa lähed teraapiasse ning räägid seal oma tunnenet, siis ta ei ütle sulle, et sa oled gei. Ja kui ütlebki, siis see on ka tore ja ma tahaks seda teada, et sa ei elaks enda viha minu peal välja," lisas ta.

Nikki leiab, et nii mitmedki mehed, kellega ta varasemalt on suhtes olnud, on tema arvates pidanud teraapias käima. "Sa ei pea end korda tegema, see ei olegi võimalik. Aga sa pead selle nimel töötama. Tunnistama, et sul on vaja seda teha," rääkis Nikki.

Nikki tegi ka kokkuvõtte, millist meest ta otsib. "Kedagi, kes on emotsionaalselt arenenud. Kedagi, kes ... ta ei pea minust naljakam olema, aga ta peab minu naljadest aru saama. Kui sa oled Conani fänn, siis sa saad mu naljadest aru. Välimuse osas olen natuke pealiskaudne. Pikkusest ma ei hooli. Kui lühike kutt võtta, siis on võimalik saada keegi, kes on väga kuum," rääkis ta.