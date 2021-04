Marten Kuningas tuleb välja millegi üllatavaga: olen üle saanud piinlikkusest

"Mäletan, et esimesed riimid tulid isegi varem kui teismelisena," meenutas ta. "Kooliajal sai palju luuletatud, kui koolis oli igav ja see kandus edasi ülikooli. See on midagi, mida mulle on kogu aeg meeldinud teha."

Kuningas rääkis, et kogusse on ta pannud palju luuletusi ilma valehäbita. "Olen üle saanud piinlikkusest ja põhjus, miks tahan need välja anda, on see, et ma julgen seda teha ja olen edasi astunud," selgitas ta.